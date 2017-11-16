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Названы фамилии нардепов, которые лоббируют рост цен на мясо и овощи

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Цены на мясо и овощи в следующем году во многом зависят от позиции народных депутатов. Есть определённая группа людей, которые делают все возможное, чтобы цены в следующем году выросли. Об этом заявил глава Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов в эфире телеканала News One, передает УНН.

Он пояснил, что на повестке дня в парламенте сейчас стоит вопрос ограничения дотаций для животноводов и овощеводов. И если это произойдет, производители незамедлительно поднимут цены на свою продукцию.

“Как у нас определяются цены на продукты? Цены всегда зависят от рентабельности. И когда отбирают ту поддержку, которую ранее государство предоставляло, то остается два варианта: или закрываться или повышать цены. Если предприятия закрываются, то предложение на соответствующую продукцию сокращается и цены растут”, — рассказал М.Соколов.

При этом под ударом находятся именно животноводы, а это, прежде всего, мясная продукция для внутреннего потребителя, подчеркнул эксперт.

“Все дело в том, что у нас до 2015 года действовал спец режим ПФУ, который давал дополнительные доходы всем сельскохозяйственным предприятиям. И вместе с ним, было такое исключение, что при экспорте зерновых культур НДС не возмещался. Позже, произошли изменения — отменили спец режим, но стали возмещать НДС. И на самом деле растениеводство даже выиграло, так как затраты от отмены спец режима им были компенсированы тем, что им вернули возмещения. В итоге они стали получать даже больше.

А вот с животноводством все произошло наоборот, так как восстановление возмещения НДС привело к тому, что цены на зерновые культуры на внутреннем рынке, которые являются кормами — выросли. И корма стали примерно 60% себестоимости животноводства. И в то же время отменили спец режим. Поэтому получается, что реформа помогла растениеводами и нанесла двойной удар по животноводам”, — сказал М.Соколов.

Он привел в пример крупнейшие зерновые компании “Нибулон” и “Кернел”, которые только за 10 месяцев текущего года на двоих получили 10 млрд грн возврата НДС, а по окончанию года, вероятно, получат все 20 млрд грн. То есть, зерновикам как раз государственная помощь не нужна, чего не скажешь про животноводов, уточнил эксперт.
“В 2017 году была введена в действие дотация. Она была направлена на то, чтобы поддержать животноводов, которые получили двойной удар. Она кстати, если говорить, о текущем годе, не закрывала те потери, которые животноводы получили”, — уточнил М.Соколов.

Но даже и эти деньги у производителей хотят отобрать. Всевозможные аграрные ассоциации выступили категорически против этого, но есть определенная группа народных депутатов, которые лоббируют ограничения дотаций и соответственно рост цен на продукты питания.

“Если говорить о парламенте, а именно аграрном комитете, то большинство депутатов нас поддерживают. Но есть и такие, которые выступают против. И мне сложно понять, чем они это мотивируют”, — подчеркнул он.

Источники УНН сообщают, что в данном случае речь может идти о таких народных депутатах: избранный по Львовскому избирательному округу Андрей Кит, избранный по Тернопольскому избирательному округу Николай Люшняк, избранный по Херсонскому избирательному округу Сергей Хлань, избранный по списку БПП Алексей Мушак.

Напомним, эксперты считают, что отобрать дотации у животноводов хотят зерновики. Главным лоббистом в данном случае называют нардепа и бывшего главу налогового комитета ВР Виталия Хомутинника, который владеет 5% акций “Кернел” и намерен установить контроль еще над семью агропредприятиями, которые входят в структуру данного агрохолдинга.

СМИ в свою очередь сообщают, что в “Кернел” на днях произошла резкая смена ТОП-менеджмента, что в свою очередь может свидетельствовать о переделе собственности компании в пользу В.Хомутинника.

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