Названо порушника, який третій тиждень поспіль курсує Україною на перевантажених фурах
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Третій тиждень поспіль злісним порушником вагових норм залишається одеська компанія "СПМК -17", повідомляє УНН.
На цьому тижні транспорт "СПМК-17" був зафіксований з перевантаженням 23%. Загальна вага транспортного засобу склала 49,15 т при нормі 44 т. Нараховано плату за проїзд - 1132,20 євро.
За минулі два тижні п'ять транспортних засобів цієї ж компанії потрапили до списку топ-порушників вагових норм, а її загальний штраф склав понад 715 євро.
Власником одеського ТОВ "СПМК-17", яке спеціалізується, зокрема, на будівництві дорожніх об'єктів, є Седа Амірханян, а керівником - Армен Амірханян. За інформацією Державної фіскальної служби України з реєстру "Дізнайся більше про свого бізнес-партнера" станом на 01.07.2020 за "СПМК-17" значився податковий борг в розмірі 2 325 284 грн.
Нагадаємо, до кінця цього року Мінінфраструктури запускає близько 50 комплексів автоматичного габаритно-вагового контролю "Зважування в русі". Ще 100 таких комплексів планується встановити до кінця 2021-го.