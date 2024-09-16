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Названо переможців "Emmy Awards 2024": хто отримав рекордні 18 нагород

Київ • УНН

 • 8659 перегляди

Серіал "Шьоґун" отримав рекордні 18 нагород на Emmy Awards 2024, включаючи "Найкращу драму". "Ведмідь" здобув 11 трофеїв у комедійних категоріях, а "Оленя" визнано найкращим мінісеріалом.

15 вересня зірки телебачення зібралися в Лос-Анджелесі на оголошення переможців церемонії "Emmy Awards 2024". Фаворитом став серіал "Шьоґун", який одержав рекордні 18 статуеток. Про це пише Variety, передає УНН

Зірки "Ведмедя" Джеремі Аллен Уайт і Ебон Мосс-Бахрах знову виграли в номінаціях головна чоловіча роль і актор другого плану комедії, а їх колега по фільму Колон-Заяс також виграла свою першу "Еммі" в гонці за жіночу роль другого плану.

Зірка серіалу "Хаки" Джин Смарт стала головною акторкою в комедії, а найбільшим сюрпризом вечора стала комедія HBO "Хаки", яка перемогла "Ведмедя", якого багато хто вважав лідером.

"Шьоґун" отримав нагороду, зокрема, за найкращу драму, побивши рекорд за кількістю перемог за один сезон.

Також серіал "Ведмідь" побив власний рекорд із 10 перемог у комедіях за один сезон, якого він досяг минулого року, отримавши 11 трофеїв у неділю, включаючи за режисуру Крістофера Сторера.

Вірусний хіт Netflix "Baby Reindeer" виграв видатний обмежений серіал або антологію, а творець Річард Гедд забрав додому трофеї за виконавця головної ролі та сценариста. Його колега Джессіка Ганнінг, яка зіграла його переслідувача Марту, перемогла в ролі другого плану. Джоді Фостер отримала першу премію "Еммі" у своїй кар’єрі за роль у фільмі HBO "Справжній детектив: Нічна країна".

Список переможців виглядає таким чином: 

Драматичний серіал - "Шьоґун"

Комедійний серіал - "Хаки"

Мінісеріал- "Оленя"

Виконавець головної ролі в комедійному серіалі -  Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь")

Виконавець головної ролі в драматичному серіалі Хіроюкі Санада ("Шьоґун") 

Головний актор мінісеріалу - Річард Гедд ("Оленя")

Головна актриса в комедійному серіалі - Джин Смарт ("Хаки")

Головна актриса в драматичному серіалі - Анна Савай("Шьоґун")

Виконання головної ролі в обмеженому або антологічному серіалі чи фільмі - Джоді Фостер ("Справжній детектив: Нічна країна") 

Актор другого плану в комедійному серіалі - Ебон Мосс-Бахрах ("Ведмідь")

Актор другого плану в драматичному серіалі - Біллі Крадап ("Ранкове шоу")

Актор другого плану в обмеженому або антологічному серіалі чи фільмі - Ламорн Морріс ("Фарго")

Актриса другого плану в комедійному серіалі -  Ліза Колон-Заяс ("Ведмідь")

Актриса другого плану в драматичному серіалі -  Елізабет Дебікі ("Корона")

Актриса другого плану в обмеженому або антологічному серіалі чи фільмі - Джессіка Ганнінг ("Оленя")

Режисура комедійного серіалу - Крістофер Сторер ("Ведмідь)

Режисура драматичного серіалу-  Фредерік Е. О. Тойе ("Шьоґун")

Режисура обмеженого або антологічного серіалу чи фільму - Стівен Зейліан ("Ріплі").

Оголошено переможців кінопремії "Золота Дзиґа-2024": хто отримав нагороди12.09.24, 16:23 • 12285 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Культура

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