Названо очільника Академічної ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Французький дослідник Голокосту, засновник та президент французької організації “Яхад-ін Унум”, римо-католицький священик, отець Патрік Дебуа став головним стратегом і очільником Академічної ради Меморіального центре Голокосту “Бабаин Яр”. Про це пише УНН з посиланням повідомлення пресслужби центру.
Деталі
Зазначається, що заступником голови Академічної ради буде історик Андрій Уманський. Діяльність Патріка Дебуа будуть супроводжувати офіси в Києві та Парижі. Окрім того, він працюватиме в тісній кооперації з Наглядовою радою Меморіального центру Голокосту “Бабин Яр”.
Довідково
Патрік Дебуа відомий своїми дослідженнями Голокосту від куль в Україні та інших країнах Східної Європи, які були окуповані нацистською Німеччиною в роки Другої світової війни. В результаті його роботи з’явився термін “Голокост від куль”.
У своїй першій книзі з однойменною назвою, опублікованій в 2008 році, він наводить численні свідчення нацистських злочинів проти єврейського населення на окупованих територіях Східної Європи, зокрема, вбивства 1,5 млн євреїв в Україні. Його праця отримала Національну єврейську книжкову премію США.
Робота “Серед білого дня”, опублікована через десять років, за допомогою архівних матеріалів і спогадів сусідів жертв документує масові вбивства євреїв в окупованому Радянському Союзі. Вона показує, як ці вбивства були скоєні за ідентичним сценарієм та графіком і дублювалися у всіх місцях. Вбивства не тільки не утаємничувалися, а й були здійснені серед білого дня при свідках.
Раніше
УНН повідомляв, що головний рабин України закликав громадськість підтримати будівництво меморіального комплексу в Бабиному Яру.