Названо очільника Академічної ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр"

Деталі

Зазначається, що заступником голови Академічної ради буде історик Андрій Уманський. Діяльність Патріка Дебуа будуть супроводжувати офіси в Києві та Парижі. Окрім того, він працюватиме в тісній кооперації з Наглядовою радою Меморіального центру Голокосту “Бабин Яр”.

Довідково

Патрік Дебуа відомий своїми дослідженнями Голокосту від куль в Україні та інших країнах Східної Європи, які були окуповані нацистською Німеччиною в роки Другої світової війни. В результаті його роботи з’явився термін “Голокост від куль”.

У своїй першій книзі з однойменною назвою, опублікованій в 2008 році, він наводить численні свідчення нацистських злочинів проти єврейського населення на окупованих територіях Східної Європи, зокрема, вбивства 1,5 млн євреїв в Україні. Його праця отримала Національну єврейську книжкову премію США.

Робота “Серед білого дня”, опублікована через десять років, за допомогою архівних матеріалів і спогадів сусідів жертв документує масові вбивства євреїв в окупованому Радянському Союзі. Вона показує, як ці вбивства були скоєні за ідентичним сценарієм та графіком і дублювалися у всіх місцях. Вбивства не тільки не утаємничувалися, а й були здійснені серед білого дня при свідках.

Раніше

УНН повідомляв, що головний рабин України закликав громадськість підтримати будівництво меморіального комплексу в Бабиному Яру.