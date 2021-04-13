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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Назван глава Академического совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр"

Назван глава Академического совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр"

Киев  •  УНН

 • 15366 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Французский исследователь Холокоста, основатель и президент французской организации “Яхад-ин Унум”, римско-католический священник, отец Патрик Дебуа стал главным стратегом и руководителем Академического совета Мемориального центре Холокоста “Бабаин Яр”. Об этом пишет УНН со ссылкой сообщение пресс-службы центра.

Детали

Отмечается, что заместителем председателя Академического совета будет историк Андрей Уманский. Деятельность Патрика Дебуа будут сопровождать офисы в Киеве и Париже. Кроме того, он будет работать в тесной кооперации с Наблюдательным советом Мемориального центра Холокоста “Бабий Яр”.

Справка

Патрик Дебуа известный своими исследованиями Холокоста от пуль в Украине и других странах Восточной Европы, которые были оккупированы нацистской Германией в годы Второй мировой войны. В результате его работы появился термин “Холокост от пуль”.

В своей первой книге с одноименным названием, опубликованной в 2008 году, он приводит многочисленные свидетельства нацистских преступлений против еврейского населения на оккупированных территориях Восточной Европы, в частности, убийства 1,5 млн евреев в Украине. Его труд получил Национальную еврейскую книжную премию США.

Работа “Средь бела дня”, опубликованная через десять лет, с помощью архивных материалов и воспоминаний соседей жертв документирует массовые убийства евреев в оккупированном Советском Союзе. Она показывает, как эти убийства были совершены по идентичному сценарию и графику и дублировались во всех местах. Убийства не только не замалчивались, но и были осуществлены среди белого дня при свидетелях.

Ранее

УНН сообщал, что главный раввин Украины призвал общественность поддержать строительство мемориального комплекса в Бабьем Яру.

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