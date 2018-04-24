Названо області, де найгірше виплачують борги із зарплат
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Серед областей аутсайдерами із виплати боргів із заробітної плати стали Херсонська, Івано-Франківська та Хмельницька області. Про це на засіданні Центрального та регіональних штабів Мін’юсту з питань ліквідації заборгованостей з виплат зарплати повідомив директор Департаменту державної виконавчої служби Олексій Воробйов, передає кореспондент УНН.
“З початку старту кампанії зі стягнення заборгованості по заробітній платі найбільших успіхів досягли Черкаська, Київська, Тернопільська області, за ними йдуть Житомирська, Запорізька, Рівненська, Сумська і Чернівецька, наступні це — Вінницька, Кіровоградська, Миколаївська області. Далі йдуть Донецька, Закарпатська, Луганська, Львівська області, наступні за ними Дніпропетровська та Одеська області, на передостанньому місці — Волинська, Полтавська, Харківська, Чернігівська та м.Київ, і останні місця посідають Херсонська область, Івано-Франківська та Хмельницька області”, — повідомив О.Воробйов.
Як повідомляв УНН, станом на початок січня 2018 року найбільше заборгували українцям, що працюють у Луганській, Донецькій та Харківській областях.