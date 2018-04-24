Названы области, где хуже всего выплачивают долги по зарплате

"С начала старта кампании по взысканию задолженности по заработной плате наибольших успехов достигли Черкасская, Киевская, Тернопольская области, за ними следуют Житомирская, Запорожская, Ровенская, Сумская и Черновицкая, следующие это - Винницкая, Кировоградская, Николаевская области. Далее следуют Донецкая, Закарпатская, Луганская, Львовская области, следующие за ними Днепропетровская и Одесская области, на предпоследнем месте - Волынская, Полтавская, Харьковская, Черниговская и Киев, и последние места занимают Херсонская область, Ивано-Франковская и Хмельницкая области", - сообщил А.Воробьев.

Как сообщал УНН, по состоянию на начало января 2018 года больше всего задолжали украинцам, работающим в Луганской, Донецкой и Харьковской областях.