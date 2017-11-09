Названо найкращих легкоатлетів жовтня в Україні

За результатами опитування серед членів Ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників визначаено найкращих легкоатлетів жовтня.

"У чоловіків найкращим став Микола Юхимчук, який переміг на марафоні в Познані з другим результатом сезону серед українців (2:14.30). У жінок перемогу в опитуванні здобула тріумфаторка марафону у Дубліні Наталія Легонькова, яка в Ірландії показала найкращий результат сезону серед своїх співвітчизниць (2:28.58)", - наголосили в ФЛАУ.

Як повідомляв УНН, у вересні стрибунку Левченко втретє поспіль визнано найкращою легкоатлеткою місяці в Україні.