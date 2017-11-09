Названы лучшие легкоатлеты октября в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Федерация легкой атлетики Украины назвала лучших легкоатлетов октября, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФЛАУ.
По результатам опроса среди членов Совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков визначаено лучших легкоатлетов октября.
"У мужчин лучшим стал Николай Юхимчук, который победил на марафоне в Познани со вторым результатом сезона среди украинский (2:14.30). У женщин победу в опросе получила победительница марафона в Дублине Наталья Легонькова, которая в Ирландии показала лучший результат сезона среди своих соотечественниц (2:28.58) ", - отметили в ФЛАУ.
Как сообщал УНН, в сентябре прыгунью Левченко третий раз подряд признана лучшей легкоатлеткой месяца в Украине.