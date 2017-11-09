Названы лучшие легкоатлеты октября в Украине

По результатам опроса среди членов Совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков визначаено лучших легкоатлетов октября.

"У мужчин лучшим стал Николай Юхимчук, который победил на марафоне в Познани со вторым результатом сезона среди украинский (2:14.30). У женщин победу в опросе получила победительница марафона в Дублине Наталья Легонькова, которая в Ирландии показала лучший результат сезона среди своих соотечественниц (2:28.58) ", - отметили в ФЛАУ.

Как сообщал УНН, в сентябре прыгунью Левченко третий раз подряд признана лучшей легкоатлеткой месяца в Украине.