Названо найкращих гравців минулого сезону Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. В рамках жеребу Ліги чемпіонів відбулося вручення індивідуальних нагород за підсумками минулого сезону, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
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Рубен Діаш з "Манчестер Сіті" отримав нагороду найкращому захиснику Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2020/21. Гравець збірної Португалії переміг в голосуванні, випередивши захисників "Челсі" Сесара Аспілікуету і Антоніо Рюдігера.
Виступаючий за "Челсі" Н'Голо Канте отримав нагороду найращому півзахисникові. Гравець збірної Франції зайняв перше місце в голосуванні, випередивши хавбека "Манчестер Сіті" Кевіна де Брюйне і одноклубника Жоржіньо.
Варто відзначити, що перемогу у номінації "найкращий форвард" одержав Ерлінг Холанд із "Боруссії" Дортмунд.
Нагадаємо
"Динамо" та "Шахтар" отримали опонентів по груповій стадії Ліги чемпіонів.