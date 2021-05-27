Названо найдорожчого футболіста збірної України перед Євро-2020

Деталі

У стані збірної України найдорожчим серед усіх виявився півзахисник італійської "Аталанти" Руслан Маліновський – 30 млн. євро. У порівнянні з груднем минулого року його трансферна вартість зросла на дев'ять млн.

Трійку замикають Олександр Зінченко та Віктор Циганков. В обох трансферна вартість сягнула 25-ти млн. євро. За ними розмістилися Віталій Миколенко (17) та Роман Яремчук (15).

Варто відзначити, що один з лідерів збірної - Андрій Ярмоленко - розташувався аж на 15-му рядку (4 млн.). А найменша трансферна вартість у Георгія Судакова з Шахтаря - 800 тис. євро.

Доповнення

Трансферна вартість збірної оцінено в 216. млн. євро. Суперники України по групі С коштують: Австрія (320), Нідерланди (637) і Північна Македонія (61).