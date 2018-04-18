Названо міста, у яких проживає найбільше власників елітних авто
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. У 2017 році лідерами за розміром сплаченого фізичними особами транспортного податку стали такі міста як Дніпро, Вінниця, Львів, Одеса, Харків та Київ. Про це УНН повідомили у Державній фіскальній службі у відповідь на запит.
Зокрема, за даними ДФС, у 2017 році найбільші надходження транспортного податку по містам від фізичних осіб зафіксовано у: м. Дніпро — 10 млн 475 тисяч гривень, м. Вінниця — 2 млн 622,79 тисяч гривень, м. Львів — 5 млн 35,64 тисяч гривень, м. Одеса — 5 млн 618, 01 тисяч гривень, м. Харків — 18 млн 446,60 тисяч гривень, м. Київ — 37 млн 137,41 тисяч гривень.
Додамо, оподаткуванню підлягають легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня податкового року. Ставка транспортного податку становить 25 тисяч гривень на рік.
Нагадаємо, у 2017 році українці сплатили до бюджетів за елітні автівки 132,2 млн грн транспортного податку. За два місяці 2018 року — 14,1 млн грн.