Названы города, в которых проживает наибольшее число владельцев элитных авто

В частности, по данным ГФС, в 2017 году наибольшие поступления транспортного налога по городам от физических лиц зафиксировано в г. Днепр — 10 млн 475 тысяч гривен, г. Винница — 2 млн 622,79 тысяч гривен, г. Львов — 5 млн 35,64 тысяч гривен, г. Одесса — 5 млн 618, 01 тысяч гривен, г. Харьков — 18 млн 446,60 тысяч гривен, г. Киев — 37 млн ​​137 410 гривен.

Добавим, налогообложению подлежат легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января налогового года. Ставка транспортного налога составляет 25 тысяч гривен в год.

Напомним, в 2017 году украинцы уплатили в бюджеты за элитные машины 132,2 млн грн транспортного налога. За два месяца 2018 года — 14,1 млн грн.