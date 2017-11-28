Названо лідерів з імпорту української агропродукції

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. У трійці країн-лідерів серед імпортерів української аграрної продукції за січень-жовтень 2017 року перебувають Індія (11,3% від загального експорту), Єгипет (7,5%) та Нідерланди (6,9%). Про це повідомила заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.

Водночас, як уточнила чиновниця, суттєвих змін регіональний розріз агроекспорту не зазнав: до країн Азії Україна експортувала понад 42% продукції, до країн ЄС – 31,9% і до країн Африки - 14,7%.
Всього, за 10 місяців поточного року експорт української аграрної та харчової продукції сягнув позначки у $ 14,7 млрд, що на 22,7% або $ 2,7 млрд більше порівняно з відповідним періодом минулого року. Імпорт при цьому збільшився на 8% та склав $ 3,6 млрд.

Трофімцева додала, що за цей же період помітно збільшились постачання на світові ринки таких продуктів: абрикос, вишень, персиків, слив – $ на 8,6 млн, пшеничного борошна – на $17,7 млн, цукру – на $121,4 млн, м’яса та субпродуктів домашньої птиці – майже на $83 млн, вершкового масла – на $69,1 млн, мороженої яловичини - на $36,1 млн, хлібобулочних та кондитерських виробів - на $23,8 млн, екстрактів солодових, продуктів з борошна, крупи – на $52,6 млн.

"Такі статистичні дані підтверджують попередні прогнози міністерства щодо збільшення річних обсягів аграрного експорту на 15-20% у 2017 році", - підсумувала заступник міністра з питань євроінтеграції.

Нагадаємо, після сильного падіння в попередні роки українська економіка демонструє зростання.

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