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Названы лидеры по импорту украинской агропродукции

Названы лидеры по импорту украинской агропродукции

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. В тройке стран-лидеров среди импортеров украинской аграрной продукции за январь-октябрь 2017 года находятся Индия (11,3% от общего экспорта), Египет (7,5%) и Нидерланды (6,9%). Об этом сообщила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.

В то же время, как уточнила чиновница, существенных изменений региональный разрез агроэкспорта не претерпел: в страны Азии Украина экспортировала более 42% продукции в страны ЕС - 31,9% и в страны Африки - 14,7%.

Всего, за 10 месяцев текущего года экспорт украинской аграрной и пищевой продукции достиг отметки в $ 14,7 млрд, что на 22,7% или $ 2,7 млрд больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Импорт при этом увеличился на 8% и составил $ 3,6 млрд.

Трофимцева добавила, что за этот же период заметно увеличились поставки на мировые рынки таких продуктов: абрикос, вишен, персиков, слив - $ на 8,6 млн, пшеничной муки - на $ 17,7 млн, сахара - на $ 121,4 млн, мяса и субпродуктов домашней птицы - почти на $ 83 млн, сливочного масла - на $ 69,1 млн, мороженой говядины - на $ 36,1 млн, хлебобулочных и кондитерских изделий - на $ 23,8 млн, экстрактов солодовых, продуктов из муки, крупы - на $ 52,6 млн.

"Такие статистические данные подтверждают предыдущие прогнозы министерства по увеличению годовых объемов аграрного экспорта на 15-20% в 2017 году", - подытожила заместитель министра по вопросам евроинтеграции.

Напомним, после сильного падения в предыдущие годы украинская экономика демонстрирует рост.

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