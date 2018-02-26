Названо кількість українців, розмір пенсії яких перевищує 10 тисяч гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Станом на 1 січня 2018 року пенсії вищі за 10 тисяч гривень отримували 1,01% пенсіонерів від загальної кількості. Про це свідчать данні, наведені у звіті Пенсійного фонду України, передає УНН.
Зокрема, станом на 1 січня 2018 року пенсії вищі за 10 тисяч гривень отримували 118 381 пенсіонерів, або 1,01% від загальної кількості. За рік таких пенсіонерів побільшало на 99 309 осіб.
Кількість пенсіонерів, які отримували пенсії менші за 1 300 грн, складала 77 685 осіб або 0,66% від загальної кількості. Чисельність таких пенсіонерів зменшилась на 1 672 042 українців.
При цьому, станом на 1 січня 2018 року переважна більшість українців отримували пенсії у розмірі:
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- від 1 401 до 1 500 грн - 15,3%;
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- від 1 501 до 2 000 грн - 33,69%;
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- від 2 001 до 3 000 грн - 22,46%.
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Нагадаємо, середній розмір пенсії протягом 2017 року зріс на 652,15 грн або 35,7%.