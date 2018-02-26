Названо количество украинцев, размер пенсии которых превышает 10 тысяч гривен

В частности, по состоянию на 1 января 2018 года пенсии выше 10 тысяч гривен получали 118 381 пенсионеров, или 1,01% от общего количества. За год таких пенсионеров стало больше на 99 309 человек.

Количество пенсионеров, получающих пенсии меньше 1 300 грн, составляло 77 685 человек или 0,66% от общего количества. Численность таких пенсионеров уменьшилась на 1 672 042 украинцев.

При этом, по состоянию на 1 января 2018 года подавляющее большинство украинцев получали пенсии в размере:



от 1401 до 1500 грн - 15,3%;



от 1501 до 2000 грн - 33,69%;



от 2001 до 3000 грн - 22,46%.



Напомним, средний размер пенсии в течение 2017 года вырос на 652,15 грн или 35,7%.