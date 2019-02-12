Названо головних споживачів української курятини за кордоном

До трійки найбільших країн-імпортерів українського м'яса птиці входять Саудівська Аравія, Нідерланди та Словаччина.

Зокрема, у січні Україна поставила до Саудівської Аравії курятини на 7,9 тис. дол. Водночас, Нідерланди купили українського м'яса птиці на 6,8 тис. дол., словаки – на 4,4 тис. дол.

Загалом за місяць українські птахівники експортували 29,2 тис. тонн продукту загальною вартістю 38,8 тис. дол.

Нагадаємо, у 2018 році Україна експортувала 328 тис. тонн м'яса птиці загальною вартістю 506,6 млн дол. У списку найбільших країн-імпортерів української курятини були Нідерланди, Словаччина та Саудівська Аравія.

Раніше УНН повідомляв, що минулого року Україна піднялася на 6-е місце в світовому рейтингу експортерів курятини, обігнавши Росію і Канаду. У країнах ЄС Україна - серед трьох головних постачальників.

Основний експортер України - агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка. Частка його компанії в загальному експорті продукту становить 88%.