Названы главные потребители украинской курятины за рубежом
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Второй год подряд ключевые покупатели украинской курятины за рубежом являются неизменными. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы, передает УНН.
В тройку крупнейших стран-импортеров украинского мяса птицы входят Саудовская Аравия, Нидерланды и Словакия.
В частности, в январе Украина поставила в Саудовскую Аравию курятины на 7,9 тыс. долл. В то же время, Нидерланды купили украинского мяса птицы на 6,8 тыс. долл., словаки - на 4,4 тыс. долл.
Всего за месяц украинские птицеводы экспортировали 29,2 тыс. тонн продукта общей стоимостью 38,8 тыс. долл.
Напомним, в 2018 году Украина экспортировала 328 тыс. тонн мяса птицы общей стоимостью 506,6 млн долл. В списке крупнейших стран-импортеров украинской курятины были Нидерланды, Словакия и Саудовская Аравия.
Ранее УНН сообщал, что в прошлом году Украина поднялась на шестое место в мировом рейтинге экспортеров курятины, обогнав Россию и Канаду. В странах ЕС Украина - среди трех главных поставщиков.
Основной экспортер Украины - агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка. Доля его компании в общем экспорте продукта составляет 88%.