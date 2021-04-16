Названо головні причини користі коньяку для здоров’я — дослідження

Деталі

У помірній кількості алкоголь в цілому може бути корисними для кровообігу та здоров’я серця. Як показують дослідження, він може навіть захистити від діабету 2 типу та каменів у жовчному міхурі.

Тому вино та лікери (серед них і коньяк) асоціюються зі зниженням ризику серцево-судинних захворювань, пояснюється в дослідженні. Вживання до одного напою на день пов’язано зі зниженням ризику гіпертонії, інсульту, інфаркту, раптової серцевої смерті, зниження когнітивних функцій, каменів у жовчному міхурі та смертності від усіх причин.

Коньяк унікальний серед спиртних напоїв ще й тим, що містить основні антиоксидантні компоненти, включаючи елагову та галову кислоти. Дослідження, опубліковане у липні 2014 року, показало, що антиоксидантна здатність коньяку також покращується з його віком.

Саме антиоксиданти в алкогольних напоях, зокрема в коньяку, можуть бути причиною того, що спиртні напої мають певні переваги для здоров’я. Антиоксиданти допомагають зменшити активність вільних радикалів, сполук, які можуть завдати шкоди, якщо їх рівень у вашому організмі стає занадто високим. Вільні радикали з'являються від впливу забруднення навколишнього середовища, старіння, а також від деяких продуктів.

Антиоксидант елагова кислота має протизапальну дію, яка може бути потужною у боротьбі з ожирінням, резистентністю до інсуліну, атеросклерозом, діабетом 2 типу та деякими видами раку, згідно з дослідженнями.

А галова кислота в складі коньяку надає йому, ймовірно, протипухлинних, протигрибкових, антибактеріальних, противірусних та антихолестеринових властивостей.

Доповнення

Додамо, що коньяк у поєднанні з сиром вважається потужним афродизіаком, тому прекрасно пасує, на думку експертів, для романтичної вечері.

Нагадаємо, що на полицях магазинів з’явився коньяк українського виробництва у незвичній пляшці — коньячного келиха. У виробника незвичного коньяку LIONEL — лікеро-горілчаному заводі Prime — підкреслюють, що таку форму пляшки вони обрали для того, щоб якнайкраще висловити сутність напою.