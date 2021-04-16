Названо головні причини користі коньяку для здоров’я — дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. У Гарвардській школі громадського здоров’я вважають алкоголь одночасно "загальнозміцнювальним засобом і отрутою". В залежності від складу та різноманітних домішок, алкогольні напої можуть мати різні ступені користі чи шкоди для здоров’я. УНН зібрав дані досліджень про користь коньяку для здоров’я людини за умови помірного вживання.
Деталі
У помірній кількості алкоголь в цілому може бути корисними для кровообігу та здоров’я серця. Як показують дослідження, він може навіть захистити від діабету 2 типу та каменів у жовчному міхурі.
Тому вино та лікери (серед них і коньяк) асоціюються зі зниженням ризику серцево-судинних захворювань, пояснюється в дослідженні. Вживання до одного напою на день пов’язано зі зниженням ризику гіпертонії, інсульту, інфаркту, раптової серцевої смерті, зниження когнітивних функцій, каменів у жовчному міхурі та смертності від усіх причин.
Коньяк унікальний серед спиртних напоїв ще й тим, що містить основні антиоксидантні компоненти, включаючи елагову та галову кислоти. Дослідження, опубліковане у липні 2014 року, показало, що антиоксидантна здатність коньяку також покращується з його віком.
Саме антиоксиданти в алкогольних напоях, зокрема в коньяку, можуть бути причиною того, що спиртні напої мають певні переваги для здоров’я. Антиоксиданти допомагають зменшити активність вільних радикалів, сполук, які можуть завдати шкоди, якщо їх рівень у вашому організмі стає занадто високим. Вільні радикали з'являються від впливу забруднення навколишнього середовища, старіння, а також від деяких продуктів.
Антиоксидант елагова кислота має протизапальну дію, яка може бути потужною у боротьбі з ожирінням, резистентністю до інсуліну, атеросклерозом, діабетом 2 типу та деякими видами раку, згідно з дослідженнями.
А галова кислота в складі коньяку надає йому, ймовірно, протипухлинних, протигрибкових, антибактеріальних, противірусних та антихолестеринових властивостей.
Доповнення
Додамо, що коньяк у поєднанні з сиром вважається потужним афродизіаком, тому прекрасно пасує, на думку експертів, для романтичної вечері.
Нагадаємо, що на полицях магазинів з’явився коньяк українського виробництва у незвичній пляшці — коньячного келиха. У виробника незвичного коньяку LIONEL — лікеро-горілчаному заводі Prime — підкреслюють, що таку форму пляшки вони обрали для того, щоб якнайкраще висловити сутність напою.