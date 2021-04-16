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Названы главные причины пользы коньяка для здоровья - исследование

Названы главные причины пользы коньяка для здоровья - исследование

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Гарвардской школе общественного здоровья считают алкоголь одновременно "общеукрепляющим средством и ядом". В зависимости от состава и различных примесей, алкогольные напитки могут иметь разные степени пользы или вреда для здоровья. УНН собрал данные исследований о пользе коньяка для здоровья человека при умеренном употреблении.

Детали

В умеренном количестве алкоголь в целом может быть полезными для кровообращения и здоровья сердца. Как показывают исследования, он может даже защитить от диабета 2 типа и камней в желчном пузыре.

Поэтому вино и ликеры (среди них и коньяк) ассоциируются со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, объясняется в исследовании. Употребление до одного напитка в день связано со снижением риска гипертонии, инсульта, инфаркта, внезапной сердечной смерти, снижением когнитивных функций, камней в желчном пузыре и смертности от всех причин.

Коньяк уникальный среди спиртных напитков еще и тем, что содержит основные антиоксидантные компоненты, включая элаговую и галловую кислоты. Исследование, опубликованное в июле 2014 года, показало, что антиоксидантная способность коньяка также улучшается с его возрастом.

Именно антиоксиданты в алкогольных напитках, в частности в коньяке, могут быть причиной того, что спиртные напитки имеют определенные преимущества для здоровья. Антиоксиданты помогают уменьшить активность свободных радикалов, соединений, которые могут нанести вред, если их уровень в вашем организме становится слишком высоким. Свободные радикалы появляются от воздействия загрязнения окружающей среды, старения, а также от некоторых продуктов.

Антиоксидант элаговая кислота оказывает противовоспалительное действие, может быть мощной в борьбе с ожирением, резистентностью к инсулину, атеросклерозом, диабетом 2 типа и некоторыми видами рака, согласно исследованиям.

А галловая кислота в составе коньяка придает ему, вероятно, противоопухолевые, противогрибковые, антибактериальные, противовирусные и антихолестериновые свойства.

Дополнение

Добавим, что коньяк в сочетании с сыром считается мощным афродизиаком, поэтому прекрасно подходит, по мнению экспертов, для романтического ужина.

Напомним, что на полках магазинов появился коньяк украинского производства в необычной бутылке - коньячного бокала. У производителя необычного коньяка LIONEL - ликеро-водочном заводе Prime - подчеркивают, что такую форму бутылки они выбрали для того, чтобы лучше выразить сущность напитка.

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