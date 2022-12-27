Названо 10 найдорожчих лих, пов'язаних зі зміною клімату, у 2022 році

Деталі

У звіті зазначено, що 10 найдорожчих подій з погляду застрахованих збитків варіювалися від 3 до 100 мільярдів доларів, хоча цифри є лише приблизними, тому справжні витрати можуть бути набагато вищими.

10 найдорожчих катастроф року:

Ураган Ян - 100 мільярдів доларів

Ян був ураганом 4-ї категорії, який завдав значних збитків західній частині Куби та південному сходу США. За сім днів наприкінці вересня від нього загинуло щонайменше 150 осіб та 40 000 людей залишилися без даху над головою.

Посуха в Європі – 20 мільярдів доларів

Широко визнано, що посуха влітку 2022 стала найсильнішою на континенті за останні 500 років і вплинула на виробництво продуктів харчування та енергії, доступність води та дику природу. Це також викликало лісові пожежі, втрати врожаю та призвело до загибелі понад 20 000 людей.

Повінь у Китаї - 12,3 мільярда доларів

У червні на півдні Китаю випали найсильніші дощі з 1961 року, які спричинили повені та зсуви і змусили евакуювати сотні тисяч людей.

Посуха у Китаї – 8,4 млрд доларів

Наприкінці серпня в Китаї було найспекотніше і посушливе літо з початку реєстрації в 1961 році, коли понад 70 днів екстремальних температур та невеликої кількості опадів сильно вплинули на басейн річки Янцзи, в якому проживає понад 450 мільйонів людей та третина населення країни.

Повінь у східній Австралії - 7,5 млрд доларів

З кінця лютого по березень у східних штатах Австралії сталася повінь, внаслідок якої загинуло 27 осіб та було переміщено 60 000 людей. Наприклад, у кількох містах на півночі Нового Південного Уельсу всього за шість годин випала місячна кількість опадів, і це сталося, коли люди намагалися оговтатися від рекордної повені місяцем раніше.

Повінь у Пакистані - 5,6 млрд доларів

З середини червня по вересень внаслідок повені в Пакистані загинуло понад 1700 людей і було переміщено сім мільйонів людей. Повінь сталася після літа з рекордною спекою, а це означало, що земля мала висохнути, щоб увібрати воду.

Шторм Юніс - 4,3 мільярда доларів

Протягом п'яти днів у лютому шторм Юніс викликав спустошення у Бельгії, Німеччині, Ірландії, Нідерландах, Польщі та Великій Британії. Семеро людей було вбито. У Великій Британії було зафіксовано пориви вітру зі швидкістю 122 милі на годину - найсильніші за понад 30 років.

Посуха у Бразилії – 4 мільярди доларів

Бразилія страждає від посухи більшу частину року - посуху, яка вважається найсильнішою за останні десятиліття. Особливе занепокоєння викликає низький рівень річки Амазонки.

Ураган Фіона - 3 мільярди доларів

Ураган Фіона обрушився на Кариби і Канаду наприкінці вересня, забравши життя понад 25 осіб і залишивши без даху над головою 13 000 людей. Принаймні чотири міжнародні аеропорти були закриті, дороги були закриті, а низка населених пунктів були відрізані від світу.

Повінь у провінції Квазулу-Натал та Східному Кейпі, Південна Африка – 3,0 мільярда доларів

За тиждень у квітні було вбито 459 людей, понад 40 тисяч були змушені покинути свої будинки. Водопостачання було відключено.

Доповнення

Доповідь відродилп дебати про те, хто має платити за «кліматичну катастрофу», оскільки багато з лих відбуваються в тих частинах світу, які найменше винні у зміні клімату.

Деякий прогрес у цьому питанні було досягнуто на переговорах щодо глобального клімату на COP27 у Єгипті у листопаді, коли країни уклали історичну угоду про створення фонду для компенсації збитків, які завдають клімату.

Але деталі того, звідки беруться гроші і хто їх отримує, ще доведеться узгодити.