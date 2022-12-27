Названо 10 найдорожчих лих, пов'язаних зі зміною клімату, у 2022 році

ukru
19:27 • 7962 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

18:26 • 37137 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
15:02 • 85384 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 136958 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 161740 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 337334 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 217189 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 192859 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 323803 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458870 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1.8 м/с
90 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ закінчиться через годину
Популярнi новини

Колекція годинників та подарунок в понад 12 млн гривень від колишньої дружини - декларація Тищенка

31 березня, 10:55 • 54844 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

31 березня, 11:39 • 147684 перегляди

Понад 1,4 млн грн зарплати, кілька будинків та земділянок на Київщині: що задекларував Лісовий

31 березня, 12:43 • 48817 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 110865 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 72668 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 337332 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 323801 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 542447 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 673742 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 694260 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 72668 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 110865 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 198061 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 224186 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 217145 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Названо 10 найдорожчих лих, пов'язаних зі зміною клімату, у 2022 році

Названо 10 найдорожчих лих, пов'язаних зі зміною клімату, у 2022 році

Київ • УНН

 • 474468 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Згідно зі звітом Christian Aid, посухи, повені, шторми та урагани були одними з найдорожчих лих, пов'язаних зі зміною клімату, у 2022 році. Про це інформує Sky News, передає УНН.

Деталі

У звіті зазначено, що 10 найдорожчих подій з погляду застрахованих збитків варіювалися від 3 до 100 мільярдів доларів, хоча цифри є лише приблизними, тому справжні витрати можуть бути набагато вищими.

10 найдорожчих катастроф року:

Ураган Ян - 100 мільярдів доларів

Ян був ураганом 4-ї категорії, який завдав значних збитків західній частині Куби та південному сходу США. За сім днів наприкінці вересня від нього загинуло щонайменше 150 осіб та 40 000 людей залишилися без даху над головою.

Посуха в Європі – 20 мільярдів доларів

Широко визнано, що посуха влітку 2022 стала найсильнішою на континенті за останні 500 років і вплинула на виробництво продуктів харчування та енергії, доступність води та дику природу. Це також викликало лісові пожежі, втрати врожаю та призвело до загибелі понад 20 000 людей.

Повінь у Китаї - 12,3 мільярда доларів

У червні на півдні Китаю випали найсильніші дощі з 1961 року, які спричинили повені та зсуви і змусили евакуювати сотні тисяч людей.

Посуха у Китаї – 8,4 млрд доларів

Наприкінці серпня в Китаї було найспекотніше і посушливе літо з початку реєстрації в 1961 році, коли понад 70 днів екстремальних температур та невеликої кількості опадів сильно вплинули на басейн річки Янцзи, в якому проживає понад 450 мільйонів людей та третина населення країни.

Повінь у східній Австралії - 7,5 млрд доларів

З кінця лютого по березень у східних штатах Австралії сталася повінь, внаслідок якої загинуло 27 осіб та було переміщено 60 000 людей. Наприклад, у кількох містах на півночі Нового Південного Уельсу всього за шість годин випала місячна кількість опадів, і це сталося, коли люди намагалися оговтатися від рекордної повені місяцем раніше.

Повінь у Пакистані - 5,6 млрд доларів

З середини червня по вересень внаслідок повені в Пакистані загинуло понад 1700 людей і було переміщено сім мільйонів людей. Повінь сталася після літа з рекордною спекою, а це означало, що земля мала висохнути, щоб увібрати воду.

Шторм Юніс - 4,3 мільярда доларів

Протягом п'яти днів у лютому шторм Юніс викликав спустошення у Бельгії, Німеччині, Ірландії, Нідерландах, Польщі та Великій Британії. Семеро людей було вбито. У Великій Британії було зафіксовано пориви вітру зі швидкістю 122 милі на годину - найсильніші за понад 30 років.

Посуха у Бразилії – 4 мільярди доларів

Бразилія страждає від посухи більшу частину року - посуху, яка вважається найсильнішою за останні десятиліття. Особливе занепокоєння викликає низький рівень річки Амазонки.

Ураган Фіона - 3 мільярди доларів

Ураган Фіона обрушився на Кариби і Канаду наприкінці вересня, забравши життя понад 25 осіб і залишивши без даху над головою 13 000 людей. Принаймні чотири міжнародні аеропорти були закриті, дороги були закриті, а низка населених пунктів були відрізані від світу.

Повінь у провінції Квазулу-Натал та Східному Кейпі, Південна Африка – 3,0 мільярда доларів

За тиждень у квітні було вбито 459 людей, понад 40 тисяч були змушені покинути свої будинки. Водопостачання було відключено.

Доповнення

Доповідь відродилп дебати про те, хто має платити за «кліматичну катастрофу», оскільки багато з лих відбуваються в тих частинах світу, які найменше винні у зміні клімату.

Деякий прогрес у цьому питанні було досягнуто на переговорах щодо глобального клімату на COP27 у Єгипті у листопаді, коли країни уклали історичну угоду про створення фонду для компенсації збитків, які завдають клімату.

Але деталі того, звідки беруться гроші і хто їх отримує, ще доведеться узгодити.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$82,437.50
Золото
$3,157.02
Tesla
$258.01
Brent
$74.67
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,827.42