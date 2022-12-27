Названы 10 самых дорогих бедствий, связанных с изменением климата, в 2022 году

Детали

В отчете указано, что 10 самых дорогих событий с точки зрения застрахованного ущерба варьировались от 3 до 100 миллиардов долларов, хотя цифры лишь приблизительны, поэтому настоящие расходы могут быть намного выше.

10 самых дорогих катастроф года:

Ураган Ян – 100 миллиардов долларов

Ян был ураганом 4-й категории, который нанес значительный ущерб западной части Кубы и юго-востоку США. За семь дней в конце сентября от него погибли по меньшей мере 150 человек и 40 000 человек остались без крова.

Засуха в Европе – 20 миллиардов долларов

Широко признано, что засуха летом 2022 года стала сильнейшей на континенте за последние 500 лет и повлияла на производство продуктов питания и энергии, доступность воды и дикую природу. Это также вызвало лесные пожары, потери урожая и привело к гибели более 20 000 человек.

Наводнение в Китае – 12,3 миллиарда долларов

В июне на юге Китая выпали сильнейшие дожди с 1961 года, которые повлекли за собой наводнения и оползни и заставили эвакуировать сотни тысяч человек.

Засуха в Китае – 8,4 млрд долларов

В конце августа в Китае было самое жаркое и засушливое лето с начала регистрации в 1961 году, когда более 70 дней экстремальных температур и небольшого количества осадков сильно повлияли на бассейн реки Янцзы, в котором проживает более 450 миллионов человек и треть населения страны.

Наводнение в восточной Австралии – 7,5 млрд долларов

С конца февраля по март в восточных штатах Австралии произошло наводнение, в результате которого погибли 27 человек и были перемещены 60 000 человек. Например, в нескольких городах на севере Нового Южного Уэльса всего за шесть часов выпало месячное количество осадков, и это произошло, когда люди пытались оправиться от рекордного наводнения месяцем раньше.

Наводнение в Пакистане – 5,6 млрд долларов

С середины июня по сентябрь в результате наводнения в Пакистане погибло более 1700 человек и было перемещено семь миллионов человек. Наводнение произошло после лета с рекордной жарой, а это означало, что земля должна была высохнуть, чтобы впитать воду.

Шторм Юнис – 4,3 миллиарда долларов

В течение пяти дней в феврале шторм Юнис вызвал опустошение в Бельгии, Германии, Ирландии, Нидерландах, Польше и Великобритании. Семь человек были убиты. В Великобритании были зафиксированы порывы ветра со скоростью 122 мили в час - самые сильные за более чем 30 лет.

Засуха в Бразилии – 4 миллиарда долларов

Бразилия страдает от засухи большую часть года – засуху, которая считается сильнейшей за последние десятилетия. Особую обеспокоенность вызывает низкий уровень реки Амазонки.

Ураган Фиона – 3 миллиарда долларов

Ураган Фиона обрушился на Карибы и Канаду в конце сентября, унеся жизни более 25 человек и оставив без крова 13 000 человек. По крайней мере, четыре международных аэропорта были закрыты, дороги были закрыты, а ряд населенных пунктов были отрезаны от мира.

Наводнение в провинции Квазулу-Натал и Восточном Кейпе, Южная Африка – 3,0 миллиарда долларов

За неделю в апреле было убито 459 человек, более 40 тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Водоснабжение было отключено.

Дополнение

Доклад возродил дебаты о том, кто должен платить за «климатическую катастрофу», поскольку многие из бедствий происходят в тех частях света, которые меньше всего виноваты в изменении климата.

Некоторый прогресс в этом вопросе был достигнут на переговорах по глобальному климату на COP27 в Египте в ноябре, когда страны заключили историческое соглашение о создании фонда для компенсации ущерба, наносимого климату.

Но детали того, откуда берутся деньги и кто их получает, еще придется согласовать.