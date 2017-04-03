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Названі найбільш перспективні житлові будівництва у Києві

Названі найбільш перспективні житлові будівництва у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Експерти назвали найбільш перспективні, з точки зору витрат та оригінальності рішень, житлові комплекси, що зводяться у столиці. Про це УНН повідомляє з посиланням на журнал “Кореспондент”.

Журнал спільно з Ukrainian Building Community представив Рейтинг найбільш перспективних будівництв столиці. Експертне журі оцінило найцікавіші об’єкти з точки зору вкладених бюджетів, оригінальності рішення, швидкості будівництва, іноваційності, екологічності та ефекту впливу на ринок, що очікують після введення об’єкту в експлуатацію. У трійку лідерів, за визначенням експертів, входить ЖК “Manhattan city” від “Київміськбуду”.

Експерти підкреслюють, що саме житлове будівництво на сьогоднішній день є найбільш привабливим сектором в галузі. Квартири у столиці залишаються найбільш популярним інструментом інвестування. Критичним показником для будівельної галузі як і раніше є курс гривні, і якщо не станеться її різкого обвалу, то можна прогнозувати подальшій ріст якісних змін на ринку. Для цього є всі передумови — показник будівельних робіт за перші місяці цього року збільшився на 21% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Будівельники цьогоріч вже виконали будівельних робіт на суму 8,4 млрд. грн, при цьому кожен місяць спостерігається стабільне збільшення показників.

Підтверджує позитивну динаміку і Голова правління — президент “Київміськбуду” Ігор Кушнір.

“Показники фінансово-господарської діяльності „Київміськбуду“ за 2016 рік говорять про стабільний ріст і розвиток компанії. Чистий прибуток збільшився на 9 млн, що становить майже 10% приросту. Дебіторська заборгованість зменшилась більш ніж в 2 рази, в 1,5 рази скоротились і довгострокові зобов’язання компанії”, — зазначив він.

Будівельна галузь традиційно є показником фінансової перспективи країни. І хоча вітчизняна економіка зараз переживає не найкращі часи, активність будівельників дає чіткі сигнали про її зростання.

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