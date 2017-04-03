Названы самые перспективные жилые комплексы, строящиеся в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Эксперты назвали наиболее перспективные, с точки зрения затрат и оригинальности решений, жилые комплексы, возводимые в столице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на журнал “Корреспондент”.
Журнал совместно с Ukrainian Building Community представил рейтинг самых перспективных строек столицы. Экспертное жюри оценило интересные объекты с точки зрения вложенных бюджетов, оригинальности решения, скорости строительства, инновационности, экологичности и эффекта воздействия на рынок, который ожидают после введения объекта в эксплуатацию. В тройку лидеров, по определению экспертов, входит ЖК “Manhattan city” от “Киевгорстроя”.
Эксперты подчеркивают, что именно жилищное строительство на сегодняшний день является наиболее привлекательным сектором в отрасли. Квартиры в столице остаются самым популярным инструментом инвестирования. Критическим показателем для строительной отрасли по-прежнему является курс гривны, и если не произойдет ее резкого обвала, то можно прогнозировать дальнейшей рост качественных изменений на рынке. Для этого есть все предпосылки — показатель строительных работ за первые месяцы этого года увеличился на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Строители в этом году уже выполнили строительных работ на сумму 8,4 млдр. грн, при этом каждый месяц наблюдается стабильное увеличение показателей.
Подтверждает положительную динамику и Глава правления — президент “Киевгорстроя” Игорь Кушнир.
“Показатели финансово-хозяйственной деятельности „Киевгорстроя“ за 2016 говорят о стабильном росте и развитии компании. Чистая прибыль увеличилась на 9 млн., что составляет почти 10% прироста. Дебиторская задолженность уменьшилась более чем в 2 раза, в 1,5 раза сократились и долгосрочные обязательства компании”, — отметил он.
Строительная отрасль традиционно является показателем финансовой перспективы страны. И хотя отечественная экономика сейчас переживает не лучшие времена, активность строителей дает четкие сигналы о ее росте.