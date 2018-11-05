Названа сума інвестицій в нерухомість столиці в жовтні

Загальна сума інвестицій лише на 2% менша, ніж у вересні.

Якщо ж говорити про цінові сегменти, то в діапазоні до 50 тисяч доларів було укладено 34% від загальної кількості операцій. У сегменті від 50 до 100 тис. дол. проведено 48% операцій. Цінова категорія від 100 до 250 тис. дол., за підсумками жовтня, становила 16%. Цінова категорія від 250 тис. дол. у жовтні представлена ​​2% від загального обсягу угод.

Експерт також відзначила, що в жовтні виріс попит на квартири в нових будинках.

Нагадаємо, УНН писав про можливості інвестування в житлову нерухомість. Найбільш вигідним в даному аспекті називають житло в новобудовах, придбане безпосередньо у будівельної компанії. Як розповіла директор Департаменту продажів і маркетингу ХК "Київміськбуд" Тетяна Маркова, інвестувати в житлову нерухомість можна маючи лише 30% від загальної вартості квартири.

За її словами, найвигідніше інвестувати на початковому етапі будівництва - тоді і вибір планувань більший, і ціна нижча.

"На виході квартира в середньому дорожчає на 25%, а потрапивши в категорію вже "вторинки" - до 40%. Якщо говорити прямо, то, купивши квартиру на етапі "котловану" і продавши її через рік після здачі, інвестор може отримати солідний прибуток. М, як забудовник, всі розрахунки ведемо в гривні, а покупки на "вторинці", як правило, відбуваються у валюті, вартість якої незмінно зростає", - пояснила Маркова.