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Названа сума інвестицій в нерухомість столиці в жовтні

Названа сума інвестицій в нерухомість столиці в жовтні

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. У жовтні обсяг інвестицій в нерухомість Києва становив 27 млн 470 тис. дол. Про це повідомляє керівник одного з ріелторських агентств столиці Олена Біберова, повідомляє УНН.

Загальна сума інвестицій лише на 2% менша, ніж у вересні.

Якщо ж говорити про цінові сегменти, то в діапазоні до 50 тисяч доларів було укладено 34% від загальної кількості операцій. У сегменті від 50 до 100 тис. дол. проведено 48% операцій. Цінова категорія від 100 до 250 тис. дол., за підсумками жовтня, становила 16%. Цінова категорія від 250 тис. дол. у жовтні представлена ​​2% від загального обсягу угод.

Експерт також відзначила, що в жовтні виріс попит на квартири в нових будинках.

Нагадаємо, УНН писав про можливості інвестування в житлову нерухомість. Найбільш вигідним в даному аспекті називають житло в новобудовах, придбане безпосередньо у будівельної компанії. Як розповіла директор Департаменту продажів і маркетингу ХК "Київміськбуд" Тетяна Маркова, інвестувати в житлову нерухомість можна маючи лише 30% від загальної вартості квартири.

За її словами, найвигідніше інвестувати на початковому етапі будівництва - тоді і вибір планувань більший, і ціна нижча.

"На виході квартира в середньому дорожчає на 25%, а потрапивши в категорію вже "вторинки" - до 40%. Якщо говорити прямо, то, купивши квартиру на етапі "котловану" і продавши її через рік після здачі, інвестор може отримати солідний прибуток. М, як забудовник, всі розрахунки ведемо в гривні, а покупки на "вторинці", як правило, відбуваються у валюті, вартість якої незмінно зростає", - пояснила Маркова.

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