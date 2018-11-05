Названа сумма инвестиций в недвижимость столицы в октябре
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. В октябре объем инвестиций в недвижимость Киева составил 27 млн 470 тыс. долл. Об этом сообщает руководитель одного из риэлтерских агентств столицы Елена Биберова, сообщает УНН.
Общая сумма инвестиций всего на 2% меньше, чем в сентябре.
Если же говорить о ценовых сегментах, то в диапазоне до 50 тысяч долларов было заключено 34% от общего количества операций. В сегменте от 50 до 100 тыс. долл. проведено 48% операций. Ценовая категория от 100 до 250 тыс. долл. по итогам октября составила 16%. Ценовая категория от 250 тыс. долл. в октябре представлена 2% от общего объема сделок.
Эксперт также отметила, что в октябре вырос спрос на квартиры в новых домах.
Напомним, УНН писал о возможностях инвестирования в жилую недвижимость. Наиболее выгодной в данном аспекте называют жилье в новостройках, приобретенное непосредственно у строительной компании. Как рассказала директор Департамента продаж и маркетинга ХК "Киевгорстрой" Татьяна Маркова инвестировать в жилую недвижимость можно имея лишь 30% от общей стоимости квартиры.
По ее словам, выгоднее всего инвестировать на начальном этапе строительства – тогда и выбор планировок больше, и цена ниже.
"На выходе квартира в среднем дорожает на 25%, а попав в категорию уже "вторички" – до 40%. Если говорить прямо, то, купив квартиру на этапе "котлована" и продав ее через год после сдачи, инвестор может получить солидную прибыль. Мы как застройщик все расчеты ведем в гривне, а покупки на "вторичке", как правило, совершаются в валюте, стоимость которой неизменно растет", - пояснила Маркова.