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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107637 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115262 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 153390 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147033 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137689 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128781 просмотра

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7 марта, 08:52 • 173066 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118125 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141676 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145421 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Названа сумма инвестиций в недвижимость столицы в октябре

Названа сумма инвестиций в недвижимость столицы в октябре

Киев  •  УНН

 • 8174 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. В октябре объем инвестиций в недвижимость Киева составил 27 млн 470 тыс. долл. Об этом сообщает руководитель одного из риэлтерских агентств столицы Елена Биберова, сообщает УНН.

Общая сумма инвестиций всего на 2% меньше, чем в сентябре.

Если же говорить о ценовых сегментах, то в диапазоне до 50 тысяч долларов было заключено 34% от общего количества операций. В сегменте от 50 до 100 тыс. долл. проведено 48% операций. Ценовая категория от 100 до 250 тыс. долл. по итогам октября составила 16%. Ценовая категория от 250 тыс. долл. в октябре представлена 2% от общего объема сделок.

Эксперт также отметила, что в октябре вырос спрос на квартиры в новых домах.

Напомним, УНН писал о возможностях инвестирования в жилую недвижимость. Наиболее выгодной в данном аспекте называют жилье в новостройках, приобретенное непосредственно у строительной компании. Как рассказала директор Департамента продаж и маркетинга ХК "Киевгорстрой" Татьяна Маркова инвестировать в жилую недвижимость можно имея лишь 30% от общей стоимости квартиры.

По ее словам, выгоднее всего инвестировать на начальном этапе строительства – тогда и выбор планировок больше, и цена ниже.

"На выходе квартира в среднем дорожает на 25%, а попав в категорию уже "вторички" – до 40%. Если говорить прямо, то, купив квартиру на этапе "котлована" и продав ее через год после сдачи, инвестор может получить солидную прибыль. Мы как застройщик все расчеты ведем в гривне, а покупки на "вторичке", как правило, совершаются в валюте, стоимость которой неизменно растет", - пояснила Маркова.

Украинские Национальные Новости

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