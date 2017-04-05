НАЗК: збої у роботі реєстру є поважною причиною для несвоєчасного е-декларування

"Національне агентство з питань запобігання корупції схвалило рішення про визначення поважної причини несвоєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Відповідно до документа, НАЗК визнає поважною причиною несвоєчасного подання декларації неналежне функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, період неналежного функціонування реєстру визначатиметься на підставі інформації адміністратора системи, тобто ДП “Українські спеціальні системи”.

"Отже, при здійсненні контролю щодо своєчасності подання декларацій та/або вирішенні питання щодо необхідності складання протоколу про адміністративне правопорушення уповноважені особи НАЗК врахують факт неналежного функціонування реєстру", - додали у НАЗК.

Нагадаємо, перед завершенням чергової хвилі е-декларування посадовці скаржилися, що не можуть подати декларації через збої.