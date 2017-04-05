НАПК: сбои в работе реестра являются уважительной причиной для несвоевременного э-декларирования
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение об определении уважительной причины несвоевременной подачи декларации лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение об определении уважительной причины несвоевременной подачи декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления. Согласно документу, НАПК признает уважительной причиной несвоевременной подачи декларации ненадлежащее функционирование Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления", - говорится в сообщении.
Как отмечается, период ненадлежащего функционирования реестра будет определяться на основании информации администратора системы, то есть ГП "Украинские специальные системы".
"Следовательно, при осуществлении контроля своевременности подачи деклараций и/или решении вопроса о необходимости составления протокола об административном правонарушении уполномоченные лица НАПК учтут факт ненадлежащего функционирования реестра", - добавили в НАПК.
Напомним, перед завершением очередной волны э-декларирования чиновники жаловались, что не могут подать декларации из-за сбоев.