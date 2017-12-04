НАЗК затягує оприлюднення результатів перевірки декларацій розпорядника ФГВФО
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Декларації розпорядника Фонду гарантування вкладів фізосіб в НАЗК перевіряли півроку, але досі не готові оприлюднити їх результати. Про це свідчать відповіді Національного агентства з питань запобігання корупції на інформаційні запити УНН.
За даними відомства, перевірка декларацій К.Ворушиліна розпочалась в червні поточного року. В серпні вона була продовжена, а в жовтні НАЗК повідомив, що нарешті її завершив.
“Станом на 20.10.2017 здійснюються заходи щодо підготовки до розгляду на засіданні Національного агентства проекту рішення про результати здійснення повної перевірки декларації за 2016 рік, поданої Ворушиліним К.М.”, - повідомили в агентстві.
Минуло більше місяця, але НАЗК так і не поспішає оприлюднювати результати цієї перевірки.
“Станом на 28.11.2017 завершено повну перевірку щорічної декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік, поданої Костянтином Ворушиліним, директором Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Підготовлено проект рішення про результати проведення повної перевірки зазначеної декларації, який буде розглянуто на засіданні НАЗК у встановленому порядку”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно в НАЗК розгорівся скандал. Колишній керівник Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя НАЗК Ганна Соломатіна повідомила, що результати перевірок е-декларацій фальсифікуються на вимогу високопосадовців.
Раніше УНН повідомляв, що в деклараціях К.Ворушиліна немає відомостей про його лікарню в окупованому Криму, нового будинку у Вишгородському районі та будинку у Конча-Заспі.