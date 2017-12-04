НАЗК затягує оприлюднення результатів перевірки декларацій розпорядника ФГВФО

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Декларації розпорядника Фонду гарантування вкладів фізосіб в НАЗК перевіряли півроку, але досі не готові оприлюднити їх результати. Про це свідчать відповіді Національного агентства з питань запобігання корупції на інформаційні запити УНН.