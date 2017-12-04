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НАПК затягивает обнародование результатов проверки деклараций распорядителя ФГВФЛ

НАПК затягивает обнародование результатов проверки деклараций распорядителя ФГВФЛ

Киев  •  УНН

 • 10263 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Декларации распорядителя Фонда гарантирования вкладов физлиц в Назка проверяли полгода, но до сих пор не готовы обнародовать их результаты. Об этом свидетельствуют ответы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на информационные запросы УНН.

По данным ведомства, проверка деклараций К.Ворушилина началась в июне текущего года. В августе она была продолжена, а в октябре НАПК сообщило, что наконец ее завершило.

"По состоянию на 20.10.2017 осуществляются мероприятия по подготовке к рассмотрению на заседании Национального агентства проекта решения о результатах осуществления полной проверки декларации по 2016, представленной Ворушилиным К.М.", - сообщили в агентстве.

Прошло больше месяца, но НАПК так и не спешит обнародовать результаты этой проверки.

"По состоянию на 28.11.2017 завершено полную проверку ежегодной декларации лица уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2016, представленной Константином Ворушилином, директором Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Подготовлен проект решения о результатах проведения полной проверки указанной декларации, который будет рассмотрен на заседании НАПК в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно в НАПК разгорелся скандал. Бывший руководитель Департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни НАПК Анна Соломатина сообщила, что результаты проверок е-деклараций фальсифицируются по требованию чиновников.

Ранее сообщал УНН, что в декларациях К.Ворушилина нет сведений о его больнице в оккупированном Крыму, о новом доме в Вышгородском районе и доме в Конча-Заспе.

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