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НАЗК затвердило рекомендації щодо підготовки антикорупційних програм органів влади

НАЗК затвердило рекомендації щодо підготовки антикорупційних програм органів влади

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Вчора, 19 січня, на засіданні Національного агентства з питань запобігання корупції прийнято рішення, яким затверджено Методичні рекомендації щодо підготовки антикорупційних програм органів влади. Про це УНН повідомили у прес-службі НАЗК.

Методичні рекомендації підготовлені НАЗК на виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року №265, та розраховані для використання у роботі суб’єктами затвердження антикорупційних програм, які визначені в ч.1 ст.19 Закону, уповноваженими підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції.

Якісна підготовка та виконання антикорупційної програми кожного органу влади - це запорука зменшення рівня корупції в Україні в цілому, та, як наслідок, збільшення рівня довіри населення до органів влади.

Одночасно у відомстві інформують, що НАЗК висловлює готовність надання методичної допомоги органам влади під час підготовки ними антикорупційних програм.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, НАЗК схвалило проект плану заходів для безперебійного функціонування реєстру е-декларацій.

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