НАПК утвердило рекомендации по подготовке антикоррупционных программ органов власти
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Вчера, 19 января, на заседании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции было принято решение, которым утверждены Методические рекомендации по подготовке антикоррупционных программ органов власти. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАПК.
Методические рекомендации подготовлены НАПК на выполнение Государственной программы по реализации основ государственной антикоррупционной политики в Украине (Антикоррупционной стратегии) на 2015-2017 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 29 апреля 2015 года №265, и рассчитаны для использования в работе субъектами утверждения антикоррупционных программ, которые определены в ч.1 ст.19 Закона, уполномоченными подразделениями по вопросам предотвращения и выявления коррупции.
Качественная подготовка и выполнение антикоррупционной программы каждого органа власти - это залог уменьшения уровня коррупции в Украине в целом, и, как следствие, увеличение уровня доверия населения к органам власти.
Одновременно в ведомстве информируют, что НАПК выражает готовность оказания методической помощи органам власти во время подготовки ими антикоррупционных программ.
Напомним, как сообщал УНН, НАПК одобрило проект плана мероприятий для бесперебойного функционирования реестра е-деклараций.