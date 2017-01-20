НАПК утвердило рекомендации по подготовке антикоррупционных программ органов власти

Методические рекомендации подготовлены НАПК на выполнение Государственной программы по реализации основ государственной антикоррупционной политики в Украине (Антикоррупционной стратегии) на 2015-2017 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 29 апреля 2015 года №265, и рассчитаны для использования в работе субъектами утверждения антикоррупционных программ, которые определены в ч.1 ст.19 Закона, уполномоченными подразделениями по вопросам предотвращения и выявления коррупции.

Качественная подготовка и выполнение антикоррупционной программы каждого органа власти - это залог уменьшения уровня коррупции в Украине в целом, и, как следствие, увеличение уровня доверия населения к органам власти.

Одновременно в ведомстве информируют, что НАПК выражает готовность оказания методической помощи органам власти во время подготовки ими антикоррупционных программ.

Напомним, как сообщал УНН, НАПК одобрило проект плана мероприятий для бесперебойного функционирования реестра е-деклараций.