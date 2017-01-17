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НАЗК запропонувало внести зміни до порядку проведення службового розслідування

НАЗК запропонувало внести зміни до порядку проведення службового розслідування

Київ • УНН

 • 7509 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції пропонує внести зміни до порядку проведення службового розслідування, зокрема, розширити коло осіб на яких поширюється його дія. Про це УНН повідомили у прес-службі НАЗК.

Національне агентство з питань запобігання корупції пропонує зміни до Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Зауваження та пропозиції до проекту постанови Уряду “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 року № 950”, розробленої Нацдержслужбою, схвалено на черговому засіданні НАЗК.

У новій редакції проекту Порядку пропонується розширити коло jсуб’єктів, на яких поширюється його дія, та включити осіб, які відповідно до пункту 2 статті 3 Закону України “Про запобігання корупції” прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Окрім цього, внесено пропозицію впровадити механізм проведення службового розслідування щодо окремих категорій посадових осіб місцевого самоврядування, тобто йдеться про голів районних та районних у містах рад.

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