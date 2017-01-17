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НАПК предложило внести изменения в порядок проведения служебного расследования

НАПК предложило внести изменения в порядок проведения служебного расследования

Киев • УНН

 • 7509 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции предлагает внести изменения в порядок проведения служебного расследования, в частности, расширить круг лиц, на которых распространяется его действие. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАПК.

Национальное агентство по предупреждению коррупции предлагает изменения в Порядок проведения служебного расследования в отношении лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Замечания и предложения к проекту постановления Правительства "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 13 июня 2000 года № 950", разработанного Нацгосслужбой, приняты на очередном заседании НАПК.

В новой редакции проекта Порядка предлагается расширить круг субъектов, на которых распространяется его действие, и включить лиц, которые в соответствии с пунктом 2 статьи 3 Закона Украины "О предотвращении коррупции" приравниваются к лицам, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Кроме этого, внесли предложение внедрить механизм проведения служебного расследования в отношении отдельных категорий должностных лиц местного самоуправления, то есть речь идет о главах районных и районных в городах советов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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