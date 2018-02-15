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НАЗК запропонувало ліквідовувати партії за неподання фінансового звіту

НАЗК запропонувало ліквідовувати партії за неподання фінансового звіту

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Анулювати реєстрацію політичної партії за неподання нею двічі протягом календарного року до Національного агентства з питань запобігання корупції звіту про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру пропонують у НАЗК. Ця ініціатива внесена до проекту закону "Про внесення змін до ЗУ "Про політичні партії в Україні", передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.

"На сьогодні в Україні зареєстровано 352 політичні партії, проте звіти про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру надходять не від всіх. В середньому 80-100 партій перебувають поза політичним процесом, є партіями-невидимками. Наразі є потреба вирішити проблему створених та зареєстрованих партій, які не здають звіти про майно, не провадять політичну діяльність і не несуть жодної відповідальності за неподання звітності", - зауважила голова НАЗК Н.Корчак.

НАЗК пропонує додати до статті 24 закону "Про політичні партії в Україні" вимогу, відповідно до якої підставою для анулювання реєстраційного свідоцтва партії може бути неподання політичною партією двічі протягом календарного року звіту про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру до НАЗК. При цьому орган, який зареєстрував політичну партію, має звернутися до суду з поданням про анулювання реєстраційного свідоцтва.

Нагадаємо, НАЗК торік склало 264 протоколи про порушення після аналізу звітів партій.

Українські Національні Новини

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