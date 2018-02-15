НАПК предложило ликвидировать партии за непредставление финансового отчета

"На сегодня в Украине зарегистрировано 352 политические партии, однако отчеты об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера поступают не от всех. В среднем 80-100 партий находятся вне политического процесса, являются партиями-невидимками. Сейчас есть потребность решить проблему созданных и зарегистрированных партий, которые не сдают отчеты об имуществе, не ведут политическую деятельность и не несут никакой ответственности за непредставление отчетности", - отметила председатель НАПК Н.Корчак.

НАПК предлагает добавить в статью 24 закона "О политических партиях в Украине" требование, согласно которому основанием для аннулирования регистрационного свидетельства партии может быть непредставление политической партией дважды в течение календарного года отчета об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в НАПК. При этом орган, который зарегистрировал политическую партию, должен обратиться в суд с представлением об аннулировании регистрационного свидетельства.

Напомним, НАПК в прошлом году составило 264 протокола о нарушении после анализа отчетов партий.