НАПК предложило ликвидировать партии за непредставление финансового отчета

ukru
В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 66855 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 82016 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 84741 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108525 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100764 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104732 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111686 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117103 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122849 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134374 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Лубінець обсудил с главой МККК судьбу украинцев в российском плену и оккупации

Лубінець обсудил с главой МККК судьбу украинцев в российском плену и оккупации

10 марта, 17:02 • 17513 просмотра
Рубио в Саудовской Аравии обсудит приостановку военной помощи США Украине

Рубио в Саудовской Аравии обсудит приостановку военной помощи США Украине

10 марта, 17:33 • 23207 просмотра
Вкритые сталью из "Азовстали": "Укрпочта" выпустит марки, посвященные Мариуполю

Вкритые сталью из "Азовстали": "Укрпочта" выпустит марки, посвященные Мариуполю

10 марта, 17:49 • 20322 просмотра
Канада повышает цены на электроэнергию для трех штатов США

Канада повышает цены на электроэнергию для трех штатов США

10 марта, 18:59 • 23859 просмотра
Вице-президент США рассказал, почему американцы не могут купить дом

Вице-президент США рассказал, почему американцы не могут купить дом

10 марта, 20:15 • 30916 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 94095 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 108521 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 119547 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 186861 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 220180 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 60980 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 101359 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 103130 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 109210 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 196802 просмотра
Актуальное
НАПК предложило ликвидировать партии за непредставление финансового отчета

НАПК предложило ликвидировать партии за непредставление финансового отчета

Киев  •  УНН

 • 8334 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Аннулировать регистрацию политической партии за непредставление ею дважды в течение календарного года в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции отчета об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера предлагают в НАПК. Эта инициатива внесена в проект закона "О внесении изменений в ЗУ "О политических партиях в Украине", передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"На сегодня в Украине зарегистрировано 352 политические партии, однако отчеты об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера поступают не от всех. В среднем 80-100 партий находятся вне политического процесса, являются партиями-невидимками. Сейчас есть потребность решить проблему созданных и зарегистрированных партий, которые не сдают отчеты об имуществе, не ведут политическую деятельность и не несут никакой ответственности за непредставление отчетности", - отметила председатель НАПК Н.Корчак.

НАПК предлагает добавить в статью 24 закона "О политических партиях в Украине" требование, согласно которому основанием для аннулирования регистрационного свидетельства партии может быть непредставление политической партией дважды в течение календарного года отчета об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в НАПК. При этом орган, который зарегистрировал политическую партию, должен обратиться в суд с представлением об аннулировании регистрационного свидетельства.

Напомним, НАПК в прошлом году составило 264 протокола о нарушении после анализа отчетов партий.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы