НАЗК з початку року притягнуло до кримінальної відповідальності 236 корупціонерів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. За перший квартал 2020 року Національне агентство з питань запобігання корупції притягнуло до кримінальної відповідальності 236 осіб за кримінальні правопорушення. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НАЗК.
“Загалом до відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення притягнуто 1012 осіб. З них 236 було притягнено до кримінальної відповідальності, 736 осіб — до адміністративної відповідальності, ще 40 до осіб було застосовано дисциплінарне стягнення”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що дані наведені за правопорушення за перший квартал 2020 року.
Найбільше осіб було притягнено до відповідальності у зв’язку з наступним:
• несвоєчасне подання декларації — 625 осіб;
• пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди (хабаря) службовій особі — 133 осіб;
• неповідомлення про суттєві зміни майнового стану — 52 осіб;
• прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди (хабаря) службовою особою — 38 осіб.
“Серед осіб, притягнутих до відповідальності: 350 депутатів місцевих рад, 163 посадові особи юридичних осіб публічного права (не зазначені в ч.1 ст. 3 ЗУ „Про запобігання корупції“) та 95 працівників органів поліції”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за сто днів з початку перезапуску роботи Національне агентство з питань запобігання корупції виявило декларування недостовірних відомостей на майже 900 млн грн, а також було розпочато роботу зі створення е-реєстру звітів політичних партій.