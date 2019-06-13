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НАЗК внесло припис міністру Петренку

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції внесло приписи міністру юстиції Павлу Петренку, головам обласної та міської рад, а також направило до суду два протоколи щодо врегулювання конфлікту інтересів. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАЗК.

НАЗК внесло припис міністру Петренку

"НАЗК на засіданні 7 червня внесло три приписи про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону та прийняло рішення про направлення до суду двох протоколів про адмінправопорушення, які стосуються недотримання вимог ЗУ "Про запобігання корупції" щодо врегулювання конфлікту інтересів", - вказали у відомстві.

Зокрема, внесено припис міністру юстиції України Павлу Петренку щодо усунення порушень вимог антикорупційного законодавства та надання інформації, яка запитувалась агентством, проте не була надана.

Також внесено припис голові Харківської облради Сергію Чернову стосовно директора КЗОЗ "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Віктора Забашти та припис міському голові Івано-Франківська стосовно директора Департаменту освіти та науки міськради Ігоря Максимчука.

У НАЗК нагадали, що за невиконання припису керівник органу, підприємства, установи, організації несе відповідальність, передбачену статтею 188-46 КУпАП.

Також складено два протоколи стосовно головного спеціаліста, інспектора відділу державного архітектурно-будівельного контролю Трускавецької міської ради Валентини Кіндракевич.

Нагадаємо, НАЗК внесло приписи чиновникам, мерам та голові ОДА.

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