НАЗК вкотре не змогло затвердити результати перевірки е-декларацій Прем’єра і міністрів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції сьогодні на своєму засіданні знову не змогло затвердити результати повної перевірки декларацій Прем’єр-міністра та міністрів, передає кореспондент УНН.
Під час засідання голова НАЗК Н.Корчак зазначила, що не може внести до порядку денного це питання, оскільки не всі члени Агентства мали можливість детально ознайомитися з документацією щодо рішень про результати проведення перевірок.
“Станом на понеділок не були надані відповідні матеріали і сьогодні вони ще доносилися. Тому порядок денний сьогоднішнього засідання був сформований з тих питань, які залишилися з минулого засідання”, — сказала Н.Корчак.
Після довготривалої дискусії вона запропонувала провести спільну нараду з Громадською радою, аби остання могла ознайомитися з документацією. Також вона дала доручення підготувати відповідні проекти рішень до публічного оприлюднення з урахуванням захисту персональних даних. Після цього вона оголосила, що завтра о 16:00 відбудеться засідання, до порядку денного якого буде внесено затвердження результатів повної перевірки декларацій Прем’єр-міністра та міністрів.
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Нагадаємо, на засідання, яке відбулося 25 травня 2017 року було внесено проект рішення про затвердження результатів повної повірки е-декларацій міністрів. Однак розгляд цього питання було перенесено.