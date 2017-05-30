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НАЗК вкотре не змогло затвердити результати перевірки е-декларацій Прем’єра і міністрів

Київ • УНН

 • 12702 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції сьогодні на своєму засіданні знову не змогло затвердити результати повної перевірки декларацій Прем’єр-міністра та міністрів, передає кореспондент УНН.

НАЗК вкотре не змогло затвердити результати перевірки е-декларацій Прем’єра і міністрів

Під час засідання голова НАЗК Н.Корчак зазначила, що не може внести до порядку денного це питання, оскільки не всі члени Агентства мали можливість детально ознайомитися з документацією щодо рішень про результати проведення перевірок.

“Станом на понеділок не були надані відповідні матеріали і сьогодні вони ще доносилися. Тому порядок денний сьогоднішнього засідання був сформований з тих питань, які залишилися з минулого засідання”, — сказала Н.Корчак.

Після довготривалої дискусії вона запропонувала провести спільну нараду з Громадською радою, аби остання могла ознайомитися з документацією. Також вона дала доручення підготувати відповідні проекти рішень до публічного оприлюднення з урахуванням захисту персональних даних. Після цього вона оголосила, що завтра о 16:00 відбудеться засідання, до порядку денного якого буде внесено затвердження результатів повної перевірки декларацій Прем’єр-міністра та міністрів.

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Нагадаємо, на засідання, яке відбулося 25 травня 2017 року було внесено проект рішення про затвердження результатів повної повірки е-декларацій міністрів. Однак розгляд цього питання було перенесено.

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