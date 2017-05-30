НАПК снова не смогло утвердить результаты проверки электронной декларации Премьера и министров

В ходе заседания председатель НАПК Н.Корчак отметила, что не может внести в повестку дня этот вопрос, поскольку не все члены Агентства имели возможность детально ознакомиться с документацией относительно решений о результатах проведения проверок.

"По состоянию на понедельник не были предоставлены соответствующие материалы и сегодня они еще доносились. Поэтому повестка дня сегодняшнего заседания была сформирована по тем вопросам, которые остались с прошлого заседания", - сказала Н.Корчак.

После длительной дискуссии она предложила провести совместное совещание с Общественным советом, чтобы последний мог ознакомиться с документацией. Также она дала поручение подготовить соответствующие проекты решений к публичному обнародованию с учетом защиты персональных данных. После этого она объявила, что завтра в 16:00 состоится заседание, в повестку дня которого будут внесены утверждения результатов полной проверки деклараций Премьер-министра и министров.

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Напомним, на заседание, которое состоялось 25 мая 2017 был внесен проект решения об утверждении результатов полной поверки е-деклараций министров. Однако рассмотрение этого вопроса было перенесено.