НАЗК вирішило перевірити через автоматичну систему вже 700 декларацій
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції з кінця січня ухвалило рішення про початок перевірок 700 декларацій з використанням Системи логічного та арифметичного контролю (ЛАК), яка має допомогти з автоматизацією процесу перевірки. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАЗК.
"Починаючи з кінця січня цього року, Національне агентство вже прийняло рішення про початок перевірок 700 декларацій з використанням ЛАК. Протягом квітня планується збільшити їх кількість до 1000", - повідомили у НАЗК.
Як зазначається, максимальний строк перевірки декларацій, передбачений порядком, становить 90 календарних днів.
"Однак Національне агентство вже завершило перші 9 перевірок, проведені за допомогою ЛАК, та на останньому засіданні затвердило їх результати. Йдеться про декларації народного депутата, 6-ти суддів та детектива", - вказали в Агентстві.
Вказано також, що НАЗК поетапно запускає роботу складової 2 ЛАК – порівняння відомостей декларації з відомостями державних реєстрів та баз даних - "для всіх декларацій, поданих посадовими особами протягом 2016-2018 років, які отримали коефіцієнти невідповідності 2000 і більше балів та підлягають перевірці". "Поетапність здійснення цього процесу пов’язана зі значним масивом декларацій, які накопичилися у Реєстрі за період його функціонування, необхідністю розподілити навантаження на систему та встановити технічні можливості всіх її компонентів", - вказали у відомстві.
"Наразі Система ЛАК опрацювала за другою складовою 4 508 електронних декларацій. Національне агентство планує завершити перевірку всіх декларацій за складовою 2 з відповідними коефіцієнтами до кінця квітня цього року", - зазначили у НАЗК.
В Агентстві зауважили, що Систему ЛАК запроваджено згідно із Меморандумом про взаєморозуміння з ЄС, і НАЗК "виконує зобов’язання щодо перевірки декларацій ТОП-посадовців, взяті Україною перед ЄС в рамках Меморандуму".
Нагадаємо, у вересні 2018 року НАЗК взяло в роботу систему для автоматизації перевірки декларацій.