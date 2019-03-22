НАЗК вирішило перевірити через автоматичну систему вже 700 декларацій

КИЇВ. 22 березня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції з кінця січня ухвалило рішення про початок перевірок 700 декларацій з використанням Системи логічного та арифметичного контролю (ЛАК), яка має допомогти з автоматизацією процесу перевірки. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАЗК.