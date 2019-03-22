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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НАПК решило проверить через автоматическую систему уже 700 деклараций

Киев • УНН

 • 8941 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции с января приняло решение о начале проверок 700 деклараций с использованием Системы логического и арифметического контроля (ЛАК), которая должна помочь с автоматизацией процесса проверки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

НАПК решило проверить через автоматическую систему уже 700 деклараций

"Начиная с января этого года, Национальное агентство уже приняло решение о начале проверок 700 деклараций с использованием ЛАК. В течение апреля планируется увеличить их количество до 1000", - сообщили в НАПК.

Как отмечается, максимальный срок проверки деклараций, предусмотренный порядком, составляет 90 календарных дней.

"Однако Национальное агентство уже завершило первые 9 проверок, проведенных с помощью ЛАК, и на последнем заседании утвердило их результаты. Речь идет о декларации народного депутата, 6-ти судей и детектива", - указали в Агентстве.

Указано также, что НАПК поэтапно запускает работу составляющей 2 ЛАК - сравнение сведений декларации со сведениями государственных реестров и баз данных - "для всех деклараций, поданных должностными лицами в течение 2016-2018 годов, которые получили коэффициенты несоответствия 2000 и более баллов и подлежат проверке". "Поэтапность осуществления этого процесса связана со значительным массивом деклараций, которые накопились в Реестре за период его функционирования, необходимостью распределить нагрузку на систему и установить технические возможности всех ее компонентов", - указали в ведомстве.

"Сейчас Система ЛАК обработала по второй составляющей 4 508 электронных деклараций. Национальное агентство планирует завершить проверку всех деклараций по составляющей 2 с соответствующими коэффициентами до конца апреля этого года", - отметили в НАПК.

В Агентстве отметили, что Система ЛАК введена в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании с ЕС, и НАПК "выполняет обязательства по проверке деклараций ТОП-чиновников, взятые Украиной перед ЕС в рамках Меморандума".

Напомним, в сентябре 2018 года НАПК приняло в работу систему для автоматизации проверки деклараций.

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