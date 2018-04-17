У НАЗК запідозрили мера Броварів у виписуванні собі премій

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції прийняло рішення направити до суду 14 протоколів про адмінправопорушення стосовно міського голови Броварів Ігоря Сапожка. Про це повідомила прес-служба НАЗК, передає УНН

"НАЗК на своєму засіданні прийняло рішення про направлення до суду 14 протоколів про адміністративні правопорушення за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, складених стосовно однієї посадової особи – Броварського міського голови Ігоря Сапожка", – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що Сапожко, який є особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування, усвідомлюючи існування приватного інтересу в реалізації своїх повноважень, не повідомив Нацагентство про реальний конфлікт інтересів, підписавши розпорядження про встановлення надбавок до посадового окладу Броварського міського голови.

Відповідальність за правопорушення, пов’язані з корупцією, передбачена ч. 1 та 2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів тягне за собою накладення штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах такого конфлікту інтересів передбачає накладення штрафу від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, НАЗК внесло припис міністру внутрішніх справ України Арсену Авакову та голові правління Державної іпотечної установи Андрію Камузу про порушення посадовими особами вимог щодо передачі в управління корпоративних прав.

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