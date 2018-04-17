В НАПК заподозрили мэра Броваров в выписывании себе премий

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение направить в суд 14 протоколов об административных правонарушениях в отношении городского главы Броваров Игоря Сапожко. Об этом сообщила пресс-служба НАПК, передает УНН.

"НАПК на своем заседании приняло решение о направлении в суд 14 протоколов об административных правонарушениях за нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, составленных в отношении одного должностного лица - Броварского городского головы Игоря Сапожко", - говорится в сообщении.

Отмечено, что Сапожко, будучи лицом, уполномоченным на выполнение функций местного самоуправления, и осознавая существование частного интереса в реализации своих полномочий, не сообщил Нацагентство о реальном конфликте интересов, подписав распоряжение об установлении надбавок к должностному окладу Броварского городского главы.

Ответственность за правонарушения, связанные с коррупцией, предусмотрена ч. 1 и 2 ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Несообщение лицом в установленных законом случаях и порядке о наличии у него реального конфликта интересов влечет за собой наложение штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан. Совершение действий или принятия решений в условиях такого конфликта интересов предусматривает наложение штрафа от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, НАПК внесло предписание министру внутренних дел Украины Арсену Авакову и главе правления Государственного ипотечного учреждения Андрею Камузу о нарушении должностными лицами требований о передаче в управление корпоративных прав.

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