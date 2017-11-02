НАЗК винесло припис голові Київської ОДА

“Голові Київської ОДА внесено припис про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону”, — йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що припис внесено стосовно працівників Київської облдержадміністрації за результатами планової перевірки, проведеної комісією Національного агентства у жовтні цього року, щодо визначення стану організації роботи із запобігання і виявлення корупції та встановлення можливих фактів порушення вимог Закону України “Про запобігання корупції”.

“Серед встановлених порушень — неподання на погодження до Національного агентства антикорупційної програми облдержадміністрації на 2017 рік, незабезпечення можливості внесення повідомлень про корупцію через офіційний веб-сайт Київської обласної державної адміністрації, непроведення перевірки факту подання суб’єктами декларування, які працюють (працювали) в апараті Київської обласної державної адміністрації та її структурних підрозділах, декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та неповідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному порядку”, — зазначили в НАЗК.

Крім того, відповідно до результатів перевірки також встановлено, що в облдержадміністрації не належним чином організована робота щодо направлення спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції повідомлень, в яких зазначається про можливі ознаки корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, розгляд яких належить до повноважень спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, зокрема Національної поліції України.

“Національне агентство вимагає від Олександра Горгана вжити заходів щодо усунення порушень вимог Закону України “Про запобігання корупції” та з метою виявлення причин та умов, що сприяли невиконанню посадовими особами апарату та структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації вимог Закону України “Про запобігання корупції”, провести відповідні службові розслідування, за результатами яких вжити заходів у встановленому законом порядку", - додали в НАЗК.

Як повідомляв УНН, Національне агентство з питань запобігання корупції винесло припис меру столиці Віталію Кличку стосовно директора "Київзеленбуд".