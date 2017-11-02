НАЗК винесло припис голові Київської ОДА

ukru
18:53 • 39017 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

15:10 • 64109 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

14:09 • 101777 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

13:58 • 110794 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 155487 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 116406 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 106783 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 132908 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 120660 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123092 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
58 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

27 березня, 09:33 • 134892 перегляди
Рада пом’якшила умови кредитування для фермерів, які лишили майно на ТОТ

Рада пом’якшила умови кредитування для фермерів, які лишили майно на ТОТ

27 березня, 09:58 • 38468 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 109812 перегляди
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 69618 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

14:22 • 111800 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

18:53 • 39102 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

14:22 • 111839 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 155515 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 193420 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 203783 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 69618 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 109812 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 140101 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 129867 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 160464 перегляди
Актуальне
НАЗК винесло припис голові Київської ОДА

НАЗК винесло припис голові Київської ОДА

Київ • УНН

 • 17184 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Національне агентство України з питань запобігання корупції (НАЗК) винесло припис голові Київської обласної держадміністрації Олександру Горгану. Про це УНН повідомили у прес-службі НАЗК.

“Голові Київської ОДА внесено припис про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону”, — йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що припис внесено стосовно працівників Київської облдержадміністрації за результатами планової перевірки, проведеної комісією Національного агентства у жовтні цього року, щодо визначення стану організації роботи із запобігання і виявлення корупції та встановлення можливих фактів порушення вимог Закону України “Про запобігання корупції”.

“Серед встановлених порушень — неподання на погодження до Національного агентства антикорупційної програми облдержадміністрації на 2017 рік, незабезпечення можливості внесення повідомлень про корупцію через офіційний веб-сайт Київської обласної державної адміністрації, непроведення перевірки факту подання суб’єктами декларування, які працюють (працювали) в апараті Київської обласної державної адміністрації та її структурних підрозділах, декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та неповідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному порядку”, — зазначили в НАЗК.

Крім того, відповідно до результатів перевірки також встановлено, що в облдержадміністрації не належним чином організована робота щодо направлення спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції повідомлень, в яких зазначається про можливі ознаки корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, розгляд яких належить до повноважень спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, зокрема Національної поліції України.

“Національне агентство вимагає від Олександра Горгана вжити заходів щодо усунення порушень вимог Закону України “Про запобігання корупції” та з метою виявлення причин та умов, що сприяли невиконанню посадовими особами апарату та структурних підрозділів Київської обласної державної адміністрації вимог Закону України “Про запобігання корупції”, провести відповідні службові розслідування, за результатами яких вжити заходів у встановленому законом порядку", - додали в НАЗК.

Як повідомляв УНННаціональне агентство з питань запобігання корупції винесло припис меру столиці Віталію Кличку стосовно директора "Київзеленбуд".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$276.69
Brent
$73.36
Bitcoin
$87,235.90
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,097.59
Ethereum
$2,009.36