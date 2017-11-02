НАПК вынесло предписание председателю Киевской ОГА

"Председателю Киевской ОГА внесено предписание о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что предписание внесено в отношении работников Киевской облгосадминистрации по результатам плановой проверки, проведенной комиссией Национального агентства в октябре этого года, по определению состояния организации работы по предупреждению и выявлению коррупции и установления возможных фактов нарушения требований Закона Украины "О предотвращении коррупции" .

"Среди выявленных нарушений - непредоставление на согласование в Национальное агентство антикоррупционной программы облгосадминистрации на 2017 год, необеспечение возможности внесения сообщений о коррупции через официальный сайт Киевской областной государственной администрации, непроведение проверки факта предоставления субъектами декларирования, которые работают (работали) в аппарате Киевской областной государственной администрации и ее структурных подразделениях, деклараций лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, и еповидомлення Национального агентства о случаях непредставления или несвоевременного представления таких деклараций в установленном порядке", - отметили в НАПК.

Кроме того, согласно результатам проверки также установлено, что в облгосадминистрации ненадлежащим образом организована работа по направлению специально уполномоченным субъектам в сфере противодействия коррупции сообщений, в которых указывается о возможных признаках коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, рассмотрение которых относится к полномочий специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции, в частности Национальной полиции Украины.

"Национальное агентство требует от Александра Горгана принять меры по устранению нарушений требований Закона Украины" О предотвращении коррупции "и с целью выявления причин и условий, способствовавших невыполнению должностными лицами аппарата и структурных подразделений Киевской областной государственной администрации требований Закона Украины "О предупреждении коррупции", провести соответствующие служебные расследования, по результатам которых принять меры в установленном законом порядке", - добавили в НАПК.

Как сообщал УНН, Национальное агентство по предупреждению коррупции вынесло предписание мэру столицы Виталий Кличко отношении директора "Киевзеленстрой".