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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 50498 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 117509 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 103551 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 106314 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105266 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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11 марта, 06:59 • 102185 просмотра

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НАПК вынесло предписание председателю Киевской ОГА

НАПК вынесло предписание председателю Киевской ОГА

Киев  •  УНН

 • 17179 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) вынесло предписание председателю Киевской областной госадминистрации Александр Горган. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАПК.

"Председателю Киевской ОГА внесено предписание о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что предписание внесено в отношении работников Киевской облгосадминистрации по результатам плановой проверки, проведенной комиссией Национального агентства в октябре этого года, по определению состояния организации работы по предупреждению и выявлению коррупции и установления возможных фактов нарушения требований Закона Украины "О предотвращении коррупции" .

"Среди выявленных нарушений - непредоставление на согласование в Национальное агентство антикоррупционной программы облгосадминистрации на 2017 год, необеспечение возможности внесения сообщений о коррупции через официальный сайт Киевской областной государственной администрации, непроведение проверки факта предоставления субъектами декларирования, которые работают (работали) в аппарате Киевской областной государственной администрации и ее структурных подразделениях, деклараций лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, и еповидомлення Национального агентства о случаях непредставления или несвоевременного представления таких деклараций в установленном порядке", - отметили в НАПК.

Кроме того, согласно результатам проверки также установлено, что в облгосадминистрации ненадлежащим образом организована работа по направлению специально уполномоченным субъектам в сфере противодействия коррупции сообщений, в которых указывается о возможных признаках коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, рассмотрение которых относится к полномочий специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции, в частности Национальной полиции Украины.

"Национальное агентство требует от Александра Горгана принять меры по устранению нарушений требований Закона Украины" О предотвращении коррупции "и с целью выявления причин и условий, способствовавших невыполнению должностными лицами аппарата и структурных подразделений Киевской областной государственной администрации требований Закона Украины "О предупреждении коррупции", провести соответствующие служебные расследования, по результатам которых принять меры в установленном законом порядке", - добавили в НАПК.

Как сообщал УНН, Национальное агентство по предупреждению коррупции вынесло предписание мэру столицы Виталий Кличко отношении директора "Киевзеленстрой".

Украинские Национальные Новости

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