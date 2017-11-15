НАЗК цього року здійснило 16 перевірок органів державної влади

"У цьому році заплановано 18 перевірок державних органів. 16 вже здійснені. За результатами складені або складаються приписи", - сказав О.Скопич.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Порошенко вважає неприйнятною "інформаційну війну" між НАБУ і НАЗК

За його словами, на наступний рік вже заплановано 23 перевірки органів держвлади з боку НАЗК.

Як писав УНН, у Національному агентстві з питань запобігання корупції назвали “недостовірною” інформацію стосовно протиправних дій працівників відомства, оприлюднену 14 листопада екс-керівником Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя та планують направити до суду позовну заяву з вимогою її спростування