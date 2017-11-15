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НАЗК цього року здійснило 16 перевірок органів державної влади

НАЗК цього року здійснило 16 перевірок органів державної влади

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Національне агентство запобігання корупції впродовж цього року здійснило 16 із 18 запланованих перевірок органів державної влади. Як передає кореспондент УНН, про це сьогодні на брифінгу член НАЗК Олександр Скопич.

"У цьому році заплановано 18 перевірок державних органів. 16 вже здійснені. За результатами складені або складаються приписи", - сказав О.Скопич.

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За його словами, на наступний рік вже заплановано 23 перевірки органів держвлади з боку НАЗК.

Як писав УНН, у Національному агентстві з питань запобігання корупції назвали “недостовірною” інформацію стосовно протиправних дій працівників відомства, оприлюднену 14 листопада екс-керівником Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя та планують направити до суду позовну заяву з вимогою її спростування

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