НАПК в єтом году провело 16 проверок органов государственной власти

"В этом году запланировано 18 проверок государственных органов. 16 уже осуществлены. По результатам составлены или состоят предписания", - сказал О.Скопич.

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По его словам, на следующий год уже запланировано 23 проверки органов госвласти со стороны НАПК.

Как писал УНН, в Национальном агентстве по предупреждению коррупции назвали "недостоверной" информацию о противоправных действиях работников ведомства, обнародованным 14 ноября экс-руководителем Департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни и планируют направить в суд исковое заявление с требованием ее опровержения.