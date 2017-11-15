НАПК в єтом году провело 16 проверок органов государственной власти
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Национальное агентство предотвращения коррупции в течение этого года осуществило 16 из 18 запланированных проверок органов государственной власти. Как передает корреспондент УНН, об этом сегодня на брифинге сказал член НАПК Александр Скопич.
"В этом году запланировано 18 проверок государственных органов. 16 уже осуществлены. По результатам составлены или состоят предписания", - сказал О.Скопич.
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По его словам, на следующий год уже запланировано 23 проверки органов госвласти со стороны НАПК.
Как писал УНН, в Национальном агентстве по предупреждению коррупции назвали "недостоверной" информацию о противоправных действиях работников ведомства, обнародованным 14 ноября экс-руководителем Департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни и планируют направить в суд исковое заявление с требованием ее опровержения.