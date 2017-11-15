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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 20439 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 37761 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 48694 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 53512 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 48281 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 92812 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100048 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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НАПК в єтом году провело 16 проверок органов государственной власти

НАПК в єтом году провело 16 проверок органов государственной власти

Киев  •  УНН

 • 8988 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Национальное агентство предотвращения коррупции в течение этого года осуществило 16 из 18 запланированных проверок органов государственной власти. Как передает корреспондент УНН, об этом сегодня на брифинге сказал член НАПК Александр Скопич.

"В этом году запланировано 18 проверок государственных органов. 16 уже осуществлены. По результатам составлены или состоят предписания", - сказал О.Скопич.

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По его словам, на следующий год уже запланировано 23 проверки органов госвласти со стороны НАПК.

Как писал УНН, в Национальном агентстве по предупреждению коррупции назвали "недостоверной" информацию о противоправных действиях работников ведомства, обнародованным 14 ноября экс-руководителем Департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни и планируют направить в суд исковое заявление с требованием ее опровержения.

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