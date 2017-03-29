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НАЗК склало адмінпротоколи щодо голови Згурівської райради

НАЗК склало адмінпротоколи щодо голови Згурівської райради

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Національним агентством з питань запобігання корупції складено протоколи про адміністративне правопорушення стосовно голови Згурівської районної ради Київської області Олександра Івченка. Про це повідомляє прес-служба НАЗК, передає УНН.

“Уповноважена особа Національного агентства з питань запобігання корупції склала та в установленому порядку направила до суду протоколи про притягнення до адміністративної відповідальності Голови Згурівської районної ради сьомого скликання Київської області Івченка О.М. за адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою та другою статті 172-7 “Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів” Кодексу України про адміністративні правопорушення“,- йдеться у повідомленні.

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За даними НАЗК О.Івченко всупереч нормам законодавства, перебуваючи на посаді голови Згурівської райради “усвідомлюючи наявну суперечність між приватним інтересом та його службовими повноваженнями, не вжив заходів щодо недопущення виникнення реального конфлікту інтересів, не повідомив сесію ради про наявність реального конфлікту інтересів та свідомо голосував за прийняття рішення щодо встановлення собі відповідного преміювання”.

У прес-службі уточнили, що такі дії О.Івченка вплинули на об’єктивність та неупередженість прийняття рішення сесією Згурівської ради.

Таким чином, за даними НАЗК, він порушив вимоги ч.1 ст. 28 Закону України “Про запобігання корупції”.

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